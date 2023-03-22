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Матюшкин Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1944

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1944

Отец: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Мать: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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