Матюшкин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1944
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2009
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область