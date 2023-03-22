Матюшкина (Савенкова) Марья (Маруся) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Савенкова) Марья (Маруся) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1916

Дата смерти

?.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1944

Сын: Матюшкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Рождение ребёнка
?.10.1946

Сын: Матюшкин(черкай) Петр Николаевич

Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Рождение ребёнка
14.10.1952

Дочь: Маша Николаевна

Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Рождение ребёнка
09.02.1954

Сын: Матюшкин(черкай) Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Рождение ребёнка
05.06.1957

Дочь: Рая Николаевна

Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Смерть
?.08.1993