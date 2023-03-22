Матюшкина (Савенкова) Марья (Маруся) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1916
Дата смерти?.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1944
Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Рождение ребёнка
?.10.1946
Сын: Матюшкин(черкай) Петр Николаевич
Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Рождение ребёнка
14.10.1952
Дочь: Маша Николаевна
Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Рождение ребёнка
09.02.1954
Сын: Матюшкин(черкай) Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Рождение ребёнка
05.06.1957
Дочь: Рая Николаевна
Отец ребёнка: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1993