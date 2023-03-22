Матюшкин(Черкай) Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)