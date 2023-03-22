Матюшкин(Черкай) Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин(Черкай) Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954

Отец: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Мать: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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