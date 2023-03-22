Матюшкин Леонтий Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшкин Леонтий Кирилович

Матюшкин Леонтий Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Матюшкин Кирилл Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Матюшкин Петр Леонтевич

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Рождение ребёнка
1900

Сын: Матюшкин Семён Леонтевич

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Велькина Валентина

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Лесная Сазоновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алду (Авдотья) Леонтевна

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Матюшкин Алексей Леонтевич

Мать ребёнка: Матюшкина Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Просковья

Смерть
1941