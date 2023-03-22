Матюшкин Леонтий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Матюшкин Кирилл Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Велькина Валентина
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Матюшкин(черкай) Николай Леонтевич
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Лесная Сазоновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Алду (Авдотья) Леонтевна
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Матюшкин Алексей Леонтевич
Мать ребёнка: Матюшкина Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюшкина Просковья
Смерть
1941