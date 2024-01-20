Беляев Иван Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1818
Дата смерти26.12.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1818
Бракосочетание
22.01.1843
Жена: Беляева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1849
Дочь: Тверитинова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна
Смерть
26.12.1878