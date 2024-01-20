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Беляев Иван Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1818

Дата смерти

26.12.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1818

Отец: Беляев Агафон Клементьевич

Мать: Беляева Мария Степановна

Бракосочетание
22.01.1843

Жена: Беляева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
27.04.1849

Дочь: Тверитинова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Агафон Иванович

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Корнил Иванович

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Петровна

Смерть
26.12.1878
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