Беляева (Гоголева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

14.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гоголев Степан Федорович

Мать: Гоголева (Чигвинцева) Ефросиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Сергей Агафонович

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Хиония Агафоновна

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Стефанида Агафоновна

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мельникова (Беляева) Наталья Агафоновна

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Бракосочетание
07.01.1811

Муж: Беляев Агафон Клементьевич

у мужа второй брак
Рождение ребёнка
1812

Сын: Беляев Семен Агафонович

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Рождение ребёнка
23.05.1818

Сын: Беляев Иван Агафонович

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Рождение ребёнка
03.10.1820

Дочь: (Беляева) Пелагея Агафоновна

Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич

Смерть
14.08.1853
Причина смерти: от холеры

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