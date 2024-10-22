Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти14.08.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Хиония Агафоновна
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Стефанида Агафоновна
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мельникова (Беляева) Наталья Агафоновна
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Бракосочетание
07.01.1811
у мужа второй брак
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Рождение ребёнка
23.05.1818
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Рождение ребёнка
03.10.1820
Дочь: (Беляева) Пелагея Агафоновна
Отец ребёнка: Беляев Агафон Клементьевич
Смерть
14.08.1853
Причина смерти: от холеры