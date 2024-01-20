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Гоголев Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

18.11.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гоголев Федор Матвеевич

Мать: Гоголева Агафия Яковлевна

Бракосочетание
25.01.1781

Жена: Гоголева Ефросиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Беляева Мария Степановна

Мать ребёнка: Гоголева Ефросиния Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигвинцева Наталья Степановна

Мать ребёнка: Гоголева Ефросиния Леонтьевна

Смерть
18.11.1814
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