Гоголев Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти18.11.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Гоголев Федор Матвеевич
Бракосочетание
25.01.1781
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Беляева Мария Степановна
Мать ребёнка: Гоголева Ефросиния Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чигвинцева Наталья Степановна
Мать ребёнка: Гоголева Ефросиния Леонтьевна
Смерть
18.11.1814