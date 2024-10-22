Беляев Агафон Клементьевич
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1787
Дата смерти13.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Беляев Клементий Никитич
Мать: Беляева Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Хиония Агафоновна
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Стефанида Агафоновна
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мельникова (Беляева) Наталья Агафоновна
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Бракосочетание
07.01.1811
у мужа второй брак
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Рождение ребёнка
23.05.1818
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Рождение ребёнка
03.10.1820
Дочь: (Беляева) Пелагея Агафоновна
Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна
Смерть
13.08.1853
Причина смерти: от холеры