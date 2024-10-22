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Беляев Агафон Клементьевич

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1787

Дата смерти

13.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Беляев Клементий Никитич

Мать: Беляева Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Сергей Агафонович

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Хиония Агафоновна

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Стефанида Агафоновна

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мельникова (Беляева) Наталья Агафоновна

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Бракосочетание
07.01.1811

Жена: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

у мужа второй брак
Рождение ребёнка
1812

Сын: Беляев Семен Агафонович

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Рождение ребёнка
23.05.1818

Сын: Беляев Иван Агафонович

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Рождение ребёнка
03.10.1820

Дочь: (Беляева) Пелагея Агафоновна

Мать ребёнка: Беляева (Гоголева) Мария Степановна

Смерть
13.08.1853
Причина смерти: от холеры

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