Беляева Вера Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти29.01.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1778
Рождение ребёнка
1780
Сын: Беляев Гурьян Клементьевич
Отец ребёнка: Беляев Клементий Никитич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Беляев Агафон Клементьевич
Отец ребёнка: Беляев Клементий Никитич
Смерть
29.01.1827