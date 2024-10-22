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Беляева Вера Тимофеевна

Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

29.01.1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

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ИТ
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Место
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Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1778

Муж: Беляев Клементий Никитич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Беляев Гурьян Клементьевич

Отец ребёнка: Беляев Клементий Никитич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Беляев Агафон Клементьевич

Отец ребёнка: Беляев Клементий Никитич

Смерть
29.01.1827

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