Тверитинова (Беляева) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1849
Отец: Беляев Иван Агафонович
Мать: Беляева Пелагея Петровна
Бракосочетание
10.11.1871
жених 35, невеста 22
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тверитинов Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1875
Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно