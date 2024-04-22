Тверитинова (Беляева) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинова (Беляева) Мавра Ивановна

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1849

Отец: Беляев Иван Агафонович

Мать: Беляева Пелагея Петровна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Тверитинов Андрей Павлович

жених 35, невеста 22
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тверитинов Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Холкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Тверитинов Андрей Павлович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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