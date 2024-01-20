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Гавриил Андреевич
Гавриил Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
1883
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тверитинова (Беляева) Мавра Ивановна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать:
Тверитинова Мавра Ивановна
Смерть
1883
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