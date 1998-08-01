Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

16.08.1912

Дата смерти

01.08.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912

Отец: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Мать: (Милованова) Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вансков Григорий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
учительница химии и немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Константин Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вансков Григорий Владимирович

Рождение ребёнка
04.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вансков Григорий Владимирович

Смерть
01.08.1998

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