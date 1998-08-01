Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна
Место рожденияБелебей
Дата рождения16.08.1912
Дата смерти01.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
учительница химии и немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Константин Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вансков Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
04.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вансков Григорий Владимирович
Смерть
01.08.1998