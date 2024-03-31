Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Место рожденияCharvatce
Дата рождения21.04.1878
Дата смерти30.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
садовник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1905
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Владимир Алойсович
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1910
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1912
Дочь: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна
Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна
Смерть
30.03.1953
Причина смерти: cancer