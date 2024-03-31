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Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Место рождения

Charvatce

Дата рождения

21.04.1878

Дата смерти

30.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1878

Отец: Zimmerhakl Josef Benedict

Мать: Zimmerhaklova (Děutschová) Františka

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Милованова) Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Эделева) Таисия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
садовник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Владимир Алойсович

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1912

Дочь: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Мать ребёнка: (Милованова) Евгения Николаевна

Смерть
30.03.1953
Причина смерти: cancer

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