Вансков Григорий Владимирович
Место рожденияМаячный посёлок
Дата рождения08.03.1914
Дата смерти29.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна
Рождение ребёнка
04.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна
Смерть
29.06.1979