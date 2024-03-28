Вансков Григорий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВансков Григорий Владимирович

Вансков Григорий Владимирович

Место рождения

Маячный посёлок

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

29.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Рождение ребёнка
04.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Смерть
29.06.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.