Сергеев Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Константин Петрович

Сергеев Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.