(Милованова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Милованов Николай Нилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Рождение ребёнка
04.07.1905
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Владимир Алойсович
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Рождение ребёнка
20.02.1910
Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Рождение ребёнка
16.08.1912
Дочь: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна
Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)
Смерть
1928