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(Милованова) Евгения Николаевна

Место рождения

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Милованов Николай Нилович

Мать: не указана

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Место жительства
Неизвестно
Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Владимир Алойсович

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Рождение ребёнка
16.08.1912

Дочь: Циммергакл (Циммергакл) Надежда Алойсовна

Отец ребёнка: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Смерть
1928

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