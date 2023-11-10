Мартьянова (Шелест) Элеонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Шелест) Элеонора

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

06.12.1939

Дата смерти

26.04.1989

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1939 г.р.
1944 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939

Отец: Шелест Михаил

Мать: Шелест Анастасия

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Виктор

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Юрий

ссср
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Юрий

загс Москвы
загс Москвы
Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Виктор

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
26.04.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское
Митинское
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