Мартьянова (Шелест) Элеонора
Место рождения
Дата рождения06.12.1939
Дата смерти26.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939
Отец: Шелест Михаил
Мать: Шелест Анастасия
Рождение ребёнка
25.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Виктор
Рождение ребёнка
15.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Юрий
ссср
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьянов Юрий
загс Москвы
загс Москвы
Развод
Неизвестно
Муж: Кузьмин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Виктор
Смерть
26.04.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское
Митинское