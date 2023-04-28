Иванюгин Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рождения09.09.1893
Дата смерти31.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893
Отец: Иванюгин Яков Иванов
Мать: Иванюгина Марфа Матвеева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иванюгин Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, с. Максимово
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пропопкина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
31.05.1916
Причина смерти: от чахотки