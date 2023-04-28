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Иванюгин Фёдор Яковлев

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.09.1893

Дата смерти

31.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893

Отец: Иванюгин Яков Иванов

Мать: Иванюгина Марфа Матвеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванюгин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, с. Максимово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванюгин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пропопкина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
31.05.1916
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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