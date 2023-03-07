Иванюгина Марфа Матвеева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Матвей Терентиев
Мать: Наталия Ерофеева
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Иванюгин Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1885
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1892
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1893
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1897
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
14.11.1902
Сын: Иванюгин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов
Смерть
Неизвестно