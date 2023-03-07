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Иванюгина Марфа Матвеева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Матвей Терентиев

Мать: Наталия Ерофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Иванюгин Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1885

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1892

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1893

Сын: Иванюгин Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1897

Сын: Иванюгин Григорий ст.

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Иванюгин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Иванюгин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Иванюгин Яков Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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