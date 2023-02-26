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Иванюгин Михаил Фёдорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, с. Максимово

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Иванюгин Фёдор Яковлев

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, с. Максимово
Военная награда
20.03.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
14.02.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
12.05.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
30.08.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
12.05.1945
Орден Красного Знамени
Военная служба
1945
старшина
Смерть
Неизвестно
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