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Иванюгин Иван Фёдорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н

Дата рождения

1922

Дата смерти

24.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Иванюгин Фёдор Яковлев

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
24.12.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Молвотицкий р-н, д. Нарезка, юго-западнее, 1500 м, лес
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