Иванюгин Иван Фёдорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н
Дата рождения1922
Дата смерти24.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Иванюгин Фёдор Яковлев
Мать: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
24.12.1942
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1942
ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Молвотицкий р-н, д. Нарезка, юго-западнее, 1500 м, лес