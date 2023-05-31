Дмитрий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Акилина Е.

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Михей Митрофанович

Мать ребёнка: Акилина Е.

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Трофим Митрофанович

Мать ребёнка: Акилина Е.

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Е.

Смерть
1848