Дмитрий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Акилина Е.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михей Митрофанович
Мать ребёнка: Акилина Е.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Трофим Митрофанович
Мать ребёнка: Акилина Е.
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Е.
Смерть
1848