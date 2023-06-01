Трофим Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Дмитрий Митрофанович
Мать: Акилина Е.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тихон Трофимович
Мать ребёнка: Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елисавета Трофимовна
Мать ребёнка: Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Павел Трофимович
Мать ребёнка: Февронья Ивановна
Смерть
Неизвестно