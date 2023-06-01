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Трофим Митрофанович

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Дмитрий Митрофанович

Мать: Акилина Е.

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тихон Трофимович

Мать ребёнка: Февронья Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елисавета Трофимовна

Мать ребёнка: Февронья Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Павел Трофимович

Мать ребёнка: Февронья Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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