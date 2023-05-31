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Иван Дмитриевич

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дмитрий Митрофанович

Мать: Акилина Е.

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Емельян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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