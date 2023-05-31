Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Дмитрий Митрофанович
Мать: Акилина Е.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Емельян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно