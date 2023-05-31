Акилина Е. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Е.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Михей Митрофанович

Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Трофим Митрофанович

Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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