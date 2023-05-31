Акилина Е.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михей Митрофанович
Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Трофим Митрофанович
Отец ребёнка: Дмитрий Митрофанович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Митрофанович
Смерть
Неизвестно