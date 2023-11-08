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Лазаревский Александр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1834

Дата смерти

31.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1834

Отец: Лазаревский Матвей Ильич

Мать: Лазаревская Афанасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Осадчая Анна Александровна

Мать ребёнка: Лазаревская Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лазаревский Борис Александрович

Мать ребёнка: Лазаревская Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Лазаревский Глеб Александрович

Мать ребёнка: Лазаревская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лазаревская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаревская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаревская Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, член Киевской судовой палаты, украинский историк, один из основателей журнала "Киевская старина"
Смерть
31.03.1902
Похороны
Неизвестно
Шевченкове (Гирявка), Конотопский р-н, Сумская обл., Украина
На территории бывшего сельского кладбища, недалеко от бывшей усадьбы Лазаревских
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