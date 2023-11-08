Лазаревский Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1834
Дата смерти31.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1834
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Осадчая Анна Александровна
Мать ребёнка: Лазаревская Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лазаревский Борис Александрович
Мать ребёнка: Лазаревская Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Лазаревский Глеб Александрович
Мать ребёнка: Лазаревская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лазаревская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, член Киевской судовой палаты, украинский историк, один из основателей журнала "Киевская старина"
Смерть
31.03.1902
Похороны
Неизвестно
Шевченкове (Гирявка), Конотопский р-н, Сумская обл., Украина
На территории бывшего сельского кладбища, недалеко от бывшей усадьбы Лазаревских