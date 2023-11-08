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Лазаревский Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лазаревский Александр Матвеевич

Мать: Лазаревская Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лазаревский Всеволод Борисович

Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вера Борисовна

Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никитина Зинаида Борисовна

Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаревская Лидия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Русский писатель, эмигрант
Смерть
1936
Париж
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