Лазаревский Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лазаревский Всеволод Борисович
Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вера Борисовна
Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никитина Зинаида Борисовна
Мать ребёнка: Лазаревская Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Русский писатель, эмигрант
Смерть
1936
Париж