Лазаревская (Лащинская) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1846 и 1847
Дата смерти08.07.1872
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Осадчая Анна Александровна
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лазаревский Борис Александрович
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1872