Лазаревская (Лащинская) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Лащинская) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1846 и 1847

Дата смерти

08.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847

Отец: Лащинский Федор Андреевич

Мать: Лащинская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Осадчая Анна Александровна

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лазаревский Борис Александрович

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревский Александр Матвеевич

Смерть
08.07.1872
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