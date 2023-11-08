Лазаревская (Шрамченко) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1931
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шрамченко Николай
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Лазаревский Глеб Александрович
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931