Лазаревская (Шрамченко) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Шрамченко) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шрамченко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Лазаревский Глеб Александрович

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревский Александр Матвеевич

Смерть
1931
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