Лазаревская (Лащинская) Афанасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Лащинская) Афанасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Лащинский Алексей Петрович

Мать: Лащинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Лазаревский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лазаревский Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лазаревский Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Огиевская Глафира Матвеевна

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Армашевская Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лазаревский Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лазаревский Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
08.06.1834

Сын: Лазаревский Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лазаревский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич

Смерть
1879
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