Лазаревская (Лащинская) Афанасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Лазаревский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Дочь: Огиевская Глафира Матвеевна
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Дочь: Армашевская Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Сын: Лазаревский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Лазаревский Матвей Ильич