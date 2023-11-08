Лащинский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1756 и 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1765
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лазаревская Афанасия Алексеевна
Мать ребёнка: Лащинская Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Корнет
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной секунд-майор Харьковского мушкетерского полка. Умер Кортнетом
Смерть
Неизвестно