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Лащинский Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1756 и 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1765

Отец: Лащинский Петр Леонтьевич

Мать: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лазаревская Афанасия Алексеевна

Мать ребёнка: Лащинская Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лащинская Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Корнет
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной секунд-майор Харьковского мушкетерского полка. Умер Кортнетом
Смерть
Неизвестно
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