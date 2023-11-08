Лащинский Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1714 и 1715
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1714 и 1715
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Барановская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лащинский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Около 14.05.1744
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1765
Сын: Лащинский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1763
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Лащинский Иван (Петр) Петрович
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Лащинский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Бунчуковый товарищ|Повытчик Конотопской казенной палаты
Место жительства
Неизвестно
ЛАЩИНСЬКОГО ХУТІР Голінської сотні Прилуцького полку. 1781 належав б.т. Петру Лащинському [7]. Після скасування полкового устрою хут. 1782 відійшов до Борзнянського пов. Чернігівського намісництва. ЛАЩИНСЬКОГО ХУТІР Красноколядинської сотні Прилуцького полку. 1781 належав б.т. Петру Лащинському [7]. Після скасування полкового устрою хут. 1782 відійшов до Роменського пов. Чернігівського намісництва.
Смерть
1779