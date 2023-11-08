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Лащинский Петр Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1714 и 1715

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1714 и 1715

Отец: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Мать: Лащинская Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Барановская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лащинский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Около 14.05.1744

Жена: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1765

Сын: Лащинский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1758 и 1763

Сын: Лащинский Илья Петрович

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лащинский Иван (Петр) Петрович

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лащинский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Лащинская Анастасия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бунчуковый товарищ|Повытчик Конотопской казенной палаты
Место жительства
Неизвестно
ЛАЩИНСЬКОГО ХУТІР Голінської сотні Прилуцького полку. 1781 належав б.т. Петру Лащинському [7]. Після скасування полкового устрою хут. 1782 відійшов до Борзнянського пов. Чернігівського намісництва. ЛАЩИНСЬКОГО ХУТІР Красноколядинської сотні Прилуцького полку. 1781 належав б.т. Петру Лащинському [7]. Після скасування полкового устрою хут. 1782 відійшов до Роменського пов. Чернігівського намісництва.
Смерть
1779
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