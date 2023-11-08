Лащинская (Радич) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1773
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радич Тимофей (Тиміш)
Мать: Радич Мелания Иоанновна
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1700
Сын: Лащинский Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1700
Сын: Лащинский Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1715
Сын: Лащинский Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий
Рождение ребёнка
17.05.1736
Сын: Лащинский Иван Леонтьевич (?)
Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколовская Феодора Леонтьевна
Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773