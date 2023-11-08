Лащинская (Радич) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская (Радич) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радич Тимофей (Тиміш)

Мать: Радич Мелания Иоанновна

Рождение ребёнка
Между 1690 и 1700

Сын: Лащинский Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Рождение ребёнка
Между 1690 и 1700

Сын: Лащинский Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Рождение ребёнка
Между 1714 и 1715

Сын: Лащинский Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Рождение ребёнка
17.05.1736

Сын: Лащинский Иван Леонтьевич (?)

Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколовская Феодора Леонтьевна

Отец ребёнка: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский (łaszczyński) Леонтий

Смерть
1773
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