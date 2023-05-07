Бычкова (Ясакова Неточно) Евдокия Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Ясакова Неточно) Евдокия Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1902

Дочь: Ежелева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Иванович

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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