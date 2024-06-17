Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1925
Дочь: Лазарева Дудова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович
Рождение ребёнка
11.07.1929
Дочь: Дудова Нагорная Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович
Рождение ребёнка
28.02.1939
Сын: Дудов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович
Смерть
Неизвестно