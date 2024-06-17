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Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Подкутин Алексей Петрович

Мать: Подкутина Акулина Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Иван Мартынович

Рождение ребёнка
02.10.1925

Дочь: Лазарева Дудова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович

Рождение ребёнка
11.07.1929

Дочь: Дудова Нагорная Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович

Рождение ребёнка
28.02.1939

Сын: Дудов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Дудов Иван Мартынович

Смерть
Неизвестно

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