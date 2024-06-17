Подкутин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкутин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Подкутина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Подкутина Акулина Перфильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Подкутина Акулина Перфильевна

Смерть
Неизвестно

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