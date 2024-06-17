Дудов Иван Мартынович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудов Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудов Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1925

Дочь: Лазарева Дудова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.07.1929

Дочь: Дудова Нагорная Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1939

Сын: Дудов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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