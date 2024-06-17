Дудов Иван Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1925
Дочь: Лазарева Дудова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.07.1929
Дочь: Дудова Нагорная Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1939
Сын: Дудов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно