Подкутина Акулина Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкутина Акулина Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Подкутина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Подкутин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дудова Подкутина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Подкутин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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