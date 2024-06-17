Подкутина Акулина Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Подкутина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Подкутин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дудова Подкутина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Подкутин Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно