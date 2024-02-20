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Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Корсунов Федор Петрович

Мать: Корсунова Евдокия

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Корсунов Тимофей Ананьевич

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Евфросинья Ананьевна

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 161 /, м/к-1889г./ зап.№ 74 /
Рождение ребёнка
12.03.1874

Дочь: Агафия Ананьевна

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 87 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Корсунов Павел Ананьевич

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 49 /, м/к-1875г./ зап.№ 68 /
Рождение ребёнка
07.03.1877

Дочь: Ирина Ананьевна

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 12 /, м/к-1877г./ зап.№ 12 /
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Корсун Косьма / Кузьма / Ананьевич

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 211 /, м/к-1887г./ зап.№ 33 /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Корсун Влас Ананьевич

Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1988
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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