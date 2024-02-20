Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: Корсунов Федор Петрович
Мать: Корсунова Евдокия
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Корсунов Тимофей Ананьевич
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Евфросинья Ананьевна
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 161 /, м/к-1889г./ зап.№ 74 /
Рождение ребёнка
12.03.1874
Дочь: Агафия Ананьевна
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 87 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
15.12.1875
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 49 /, м/к-1875г./ зап.№ 68 /
Рождение ребёнка
07.03.1877
Дочь: Ирина Ананьевна
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 12 /, м/к-1877г./ зап.№ 12 /
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Корсун Косьма / Кузьма / Ананьевич
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 211 /, м/к-1887г./ зап.№ 33 /
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Корсунова Феофания Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1988
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука