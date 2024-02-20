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(Корсунова) Евфросинья Ананьевна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

19.09.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 161 /, м/к-1889г./ зап.№ 74 /
Смерть
19.09.1889
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.
Похороны
21.09.1889
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.
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