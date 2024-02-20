(Корсунова) Евфросинья Ананьевна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти19.09.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 161 /, м/к-1889г./ зап.№ 74 /
Смерть
19.09.1889
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.
Похороны
21.09.1889
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 74 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 161 /.