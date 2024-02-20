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Корсунов Павел Ананьевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

15.12.1875

Дата смерти

22.12.1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 49 /, м/к-1875г./ зап.№ 68 /
Крещение
15.12.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1875г./ зап.№ 68 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 49 /. | Восприемники: Крестьянин сл.Кривая Лука Никита Павлович Скорый и солдата Стефана Ивановича Марченко жена Евдок... Показать все
Смерть
22.12.1875
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1875г./ зап.№ 38 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 78 /.
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