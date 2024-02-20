Корсунов Федор Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения08.02.1778
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.02.1778
Троицкая церковь слободы Ямполь Изюмского уезда Харьковской губ Россия
ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1778г. | Восприемники: Крестьяне с.Ямполь Семен Федорченко и Ирина Горбанева
Рождение
08.02.1778
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Троицкая церковь, ЦИГАК / Киев / Ф - 1989-1- м/к 1778г.
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсунова Евдокия
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Ямполь