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Корсунов Давид Федорович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

09.11.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Корсунов Федор Петрович

Мать: Корсунова Евдокия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Корсун Лев Давидович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянская волость,х.Закотянский
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-7
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Савченко Наталья Давидовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
09.11.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь -« от чахотки» | ГАДО , Ф-265-1-7 / стр.№ 246 / , м/к 1887г. / зап.№ 47 /. Троицкой церкви Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
11.11.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-7 / стр.№ 246 / , м/к 1887г. / зап.№ 47 / . Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
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