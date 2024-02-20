Корсунов Давид Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти09.11.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: Корсунов Федор Петрович
Мать: Корсунова Евдокия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
18.12.1862
Сын: Корсун Лев Давидович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянская волость,х.Закотянский
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-7
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Савченко Наталья Давидовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
09.11.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь -« от чахотки» | ГАДО , Ф-265-1-7 / стр.№ 246 / , м/к 1887г. / зап.№ 47 /. Троицкой церкви Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
11.11.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-7 / стр.№ 246 / , м/к 1887г. / зап.№ 47 / . Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука