Савченко (Корсунова) Наталья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко (Корсунова) Наталья Давидовна

Савченко (Корсунова) Наталья Давидовна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Корсунов Давид Федорович

Мать: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
?.02.1882

Дочь: Евдокия Касьяновна

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Анастасия Касьяновна

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
21.10.1887

Муж: Савченко Касьян Алексеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г.зап.№16, ГАДО , Ф - 265-1-7,лист № 224.
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Савченко Григорий Касьянович

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close