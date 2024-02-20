Савченко (Корсунова) Наталья Давидовна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Корсунов Давид Федорович
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
?.02.1882
Дочь: Евдокия Касьяновна
Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Анастасия Касьяновна
Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
21.10.1887
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г.зап.№16, ГАДО , Ф - 265-1-7,лист № 224.
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Савченко Григорий Касьянович
Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
Неизвестно