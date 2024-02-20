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Корсун Лев Давидович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянская волость,х.Закотянский

Дата рождения

18.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1862

Отец: Корсунов Давид Федорович

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда, Закотянская волость,х.Закотянский
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-7
Бракосочетание
06.06.1885

Жена: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 99 /.
Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Марфа Львовна

Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 153 /, м/к-1886г./ зап.№ 87 /
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Корсун Иосиф Львович

Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Рождение ребёнка
29.12.1889

Сын: Корсун Никанор Львович

Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 123 /, м/к-1889г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Остроушко Агафья Львовна

Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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