(Корсунова) Наталья Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения29.08.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824
Отец: Корсунов Федор Петрович
Мать: Корсунова Евдокия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Смерть
Неизвестно