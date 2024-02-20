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(Корсунова) Наталья Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

29.08.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1824

Отец: Корсунов Федор Петрович

Мать: Корсунова Евдокия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г. ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2,кадр-459,м/к-1824г,зап-45
Смерть
Неизвестно
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