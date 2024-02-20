(Корсунова) Агафия Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Агафия Ананьевна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

12.03.1874

Дата смерти

10.12.1876

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1874

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 87 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Крещение
13.03.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1874г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 87 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Павлович Скорый и Стефан Иванович Марченко
Смерть
10.12.1876
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 155 /.
Похороны
12.12.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1876г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 155 /.
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