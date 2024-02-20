(Корсунова) Агафия Ананьевна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения12.03.1874
Дата смерти10.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1874
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 87 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Крещение
13.03.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1874г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 87 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Павлович Скорый и Стефан Иванович Марченко
Смерть
10.12.1876
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 155 /.
Похороны
12.12.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1876г./ зап.№ 20 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 155 /.