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Корсунов Тимофей Ананьевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

08.10.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
08.10.1871
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - простуда | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 18871г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-1 / лист № 130 /.
Похороны
10.10.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1871г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-1 / лист № 130 /.
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