Погожева (Исыпова) Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Место рождения
Дата рождения15.04.1919
Дата смерти14.07.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погожев Перфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
14.07.2004