Погожева (Исыпова) Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожева (Исыпова) Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

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Место рождения

Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.04.1919

Дата смерти

14.07.2004

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1919

Отец: Исыпов Павел Логинович

Мать: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погожев Перфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погожев Перфирий

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погожев Перфирий

Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погожев Перфирий

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
14.07.2004

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