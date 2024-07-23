Исыпов Павел Логинович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Исыпов Логин Смарагдович
Мать: Исыпова Домна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна
Рождение ребёнка
14.01.1913
Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна
Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1919
Дочь: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна
Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно