Исыпов Павел Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсыпов Павел Логинович

Исыпов Павел Логинович

avatar

Место рождения

Баскоево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Исыпов Логин Смарагдович

Мать: Исыпова Домна Михайловна

Баскоево, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исыпов Борис Павлович

Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Исыпов Василий Павлович

Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1919

Дочь: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Мать ребёнка: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.